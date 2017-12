Sociaal restaurant bereidt recordaantal kerstmaaltijden 02u34 0 James Arthur Met man en macht wordt de kerstmaaltijd voor de minderbedeelden klaargemaakt.

Tijdens de eindejaarsperiode kunnen 1.500 maatschappelijk kwetsbare Gentenaars genieten van een lekkere feestmaaltijd. Dat is een nieuw recordaantal voor de warme actie van Voedselondersteuning Gent, KRAS en Ateljee: drie Gentse organisaties die zich het hele jaar door inzetten voor Gentenaars die in armoede leven. De maaltijden worden de komende dagen rechtstreeks bezorgd aan het doelpubliek in de voedselbedelingspunten van KRAS.





Op het menu staan onder meer kalkoen, aardappelgratin en chocolademousse als dessert. Voedselondersteuning Gent financiert het project en besliste dit jaar extra middelen vrij te maken waardoor er 600 maaltijden meer bereid werden in de sociale restaurants van Ateljee. "Door dit initiatief kunnen we mensen die het echt nodig hebben een lekkere maaltijd bezorgen. Dankzij de samenwerking met KRAS zijn we er zeker van dat ze bij de juiste doelgroep terecht komen. Dat Ateljee de maaltijden bereidt, is een extra meerwaarde. Zij stellen immers mensen tewerk die moeilijk aan een job geraken", aldus Koen Decoodt, voorzitter van VOG. (YDS)