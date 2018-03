Snowboarder Seppe Smits zoekt tips over vluchtmisdrijf 14 maart 2018

02u42 0 Gent Een voortvluchtige chauffeur heeft zondagochtend de wagen van snowboarder Seppe Smits stevig aangereden in Gent. Smits zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt, zodat de dader gevonden kan worden.

"De aanrijding gebeurde zondag rond half negen", zegt Seppe Smits. "Onze wagen, een Skoda Octavia Combi, stond geparkeerd in de Sint-Lievenspoortstraat, tussen het Zuidpark en de Visserij. De klap moet serieus geweest zijn, want onze wagen belandde door de botsing een halve meter verder tegen de auto van onze buur, die ook flink beschadigd is."





Smits vroeg al naar camerabeelden van omliggende winkels, maar andere tips zijn meer dan welkom. Vooral omdat dit vluchtmisdrijf creatief opgelost kan worden. Niet ver van de plaats van de aanrijding, in de Lange Violettenstraat, staat namelijk de Lidar of 'superflitspaal' van de Gentse politie. De wagen reed wellicht sneller dan de toegelaten 30 km/u, en dus kan de flitsfoto de lokale recherche helpen bij de zoektocht. "In theorie kan dat inderdaad", zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. "Maar we hebben een specifiek tijdstip nodig en idealiter ook een kleur van wagen of een gedeelte van de nummerplaat. Dan kunnen we op basis van de nummerplaat inderdaad de dader opsporen." Maar meer tips zijn dus nodig. Die zijn welkom bij de Gentse politie, via 09/266.62.00. (OSG)