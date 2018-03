Sneller boete voor baasjes loslopende honden 16 maart 2018

03u06 0

De stad Gent zal - na een zee van klachten - meer toezicht voorzien in de groengebieden. Heel specifiek zal gelet worden op loslopende honden, maar ook op zwerfvuil en sluikstorten. Honden mogen alleen in hondenlosloopweides zonder leiband rondlopen, maar daar vegen heel wat baasjes vierkant hun voeten aan. Vooral uit de Bourgoyen en de Gentbrugse Meersen komen veel klachten. De stad zal vanaf de zomer een centraal aanspreekpunt voorzien, én twee extra gemeenschapswachten. Want het gaat niet enkel om incidenten met andere honden en kinderen, ook broedvogels en overwinterende watervogels worden gestoord door loslopende honden. Vanaf april zal het toezicht dat er vandaag al is stevig worden opgedreven, met avond- en weekendpatrouilles. Aanvankelijk zal er nog gesensibiliseerd worden, maar wie niet horen wil, zal voelen, in de vorm van een GAS-boete van 60 euro. (VDS)