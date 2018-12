Snelheidscontrole op Antwerpsesteenweg: 30 chauffeurs geflitst Jeffrey Dujardin

03 december 2018

15u07 0 Gent De verkeersdienst van de Gentse politie heeft zondag van 14 uur tot 22 uur een snelheidscontrole met interceptie gedaan op de Antwerpsesteenweg. Daarnaast werden ook taxi’s en fietsers gecontroleerd in de stationsbuurt en het stadscentrum.

Op de Antwerpsesteenweg, binnen de bebouwde kom werden 496 voertuigen gecontroleerd waarvan er 30 te snel reden, goed voor zes procent. Hier werd een topsnelheid gemeten van 73 kilometer per uur. Daarnaast werden er 438 bestuurders getest Dit resulteerde in twee positieve ademtests, waardoor de rijbewijzen van de bestuurders werden ingehouden werd voor zes uren. Eén bestuurder blies alarm, hij was zijn rijbewijs voor drie uur kwijt. Tijdens deze controle werden nog 19 andere inbreuken vastgesteld en beboet. Ook de taxi’s werden gecontroleerd in Gent. In totaal werden vijftien taxi’s gecontroleerd. Er werden twee processen-verbaal opgesteld en beide bestuurders moesten onmiddellijk hun activiteiten stopzetten. Bij de controle van de fietsers werden in totaal achttien overtredingen vastgesteld en beboet waarvan dertien onmiddellijke inningen wegens het niet in orde zijn van de fietsverlichting.