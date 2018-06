Snel inschrijven voor café chantant 09 juni 2018

Hubert Van Rietvelde en Jan Gorleer staan voor het tweede jaar op rij buiten het centrum met hun café chantant. Veel fans vinden feestzaal Sint-Godelieve in Wondelgem een fantastische keuze, omdat ze daar gratis kunnen parkeren. Aan publiek dus geen gebrek, en wie erbij wil zijn, schrijft best snel in. Want Hubert wil maar vijf dagen optreden, omdat hij de rest van de Feesten met zijn familie op stap wil. Het is een excuus als een ander natuurlijk. De café chantant zelf is gratis, en start om 11 uur. Wie zeker wil zijn van een zitplaats schrijft best in voor het ontbijt à volonté, vanaf 9 uur (17 euro).





Iedereen die dat wil, mag trouwens een liedje meezingen op het podium, behalve politici. "Die hebben we vorig jaar ook niet gezien, ze moeten ons podium nu ook niet gebruiken om campagne te voeren", zegt Hubert. Meer informatie en reserveren via www.feestzaal-sint-godelieve.be. (VDS)