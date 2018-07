Snel 'drenkeling' uit Leie halen en klaar voor tien dagen redder op Polé Polé 14 juli 2018

02u38 0 Gent Vlak voor de start van de Gentse Feesten dook nog snel een duiker van de brandweer de Leie in aan de Vleeshuistragel, juist voorbij de zone van Polé Polé. Het doel: het personeel van Polé Polé klaarstomen voor reddingen te water.

Ieder jaar zoeken feestvierders tijdens de Gentse Feesten wel eens verkoeling in het water in de omgeving van de Graslei. Dat is best gevaarlijk, want er drijven heel wat fietsen, metaal en andere spullen onder het wateroppervlak. Die kan je door het troebele water, en al zeker na heel wat pintjes of cocktails, niet zien. Daarom hield de brandweer samen met de scheepvaartpolitie en het personeel van Polé Polé gisteren rond 16 uur hun jaarlijkse oefening. Een duiker van de brandweer dook de Leie in en speelde voor de verandering zelf drenkeling van dienst.





Vier duikers

"Vier mensen van Polé Polé die enige duikervaring hebben, moesten van op een bootje onze duiker in hun boot krijgen", legt brandweerwoordvoerder Björn Bryon uit. "Ze moeten dan zowel aan de brandweer als aan de scheepvaartpolitie kunnen aantonen dat ze zonder problemen een drenkeling op het droge kunnen krijgen. Zij zullen dan tijdens de optredens voortdurend van permanentie zijn."





Applaus

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de feestenzone zelf te oefenen, zoals dat in het verleden vaak het geval was. Door het drukke bootverkeer werd dat echter opgeschoven richting Vleeshuistragel. Volgens de brandweer is de oefening vlot verlopen.





De duikers en het personeel van Polé Polé kregen dan ook van de talrijke kijklustigen een verdiend applaus. (JEW)