Smartphonedief krijgt 10 maanden cel met uitstel in beroep Jeffrey Dujardin

05 februari 2019

18u49 1 Gent Een 28-jarige man heeft in het Gentse hof van beroep 10 maanden cel met uitstel gekregen voor de diefstal van twee smartphones. De twintiger, Vladimir K., werd opgepakt nadat de politie op 28 januari 2018 opgeroepen werd in het Gentse Kaffee Plansjee. In eerste aanleg werd de man geïnterneerd.

Getuigen zagen hoe K. een Samsung-smartphone stal, er waren ook camerabeelden van de feiten. Toen de politie hem tegenhield gooide hij ook nog een iPhone op de grond. Die bleek hij gestolen te hebben in Trefpunt. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat de man schuldig was en psychische problemen had. Hij werd geïnterneerd en zit in een instelling in Zelzate. In beroep vroeg zijn advocaat de vrijspraak. “Mijn cliënt moet niet geïnterneerd worden. Daarnaast ontkent hij dat hij het gedaan heeft, zijn vriend zou de gsm’s gestolen hebben.” Het hof zag geen reden om de man te interneren en gaf hem een celstraf met uitstel en voorwaarden. Hij moet zich psychiatrisch laten begeleiden.