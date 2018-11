Sluwe dief krijgt zes maanden cel: identiteitskaart gestolen waardoor slachtoffer veroordeeld werd Sam Ooghe

16u45 0 Gent Een Gentse dief (19) is donderdag veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij zich met een gestolen identiteitskaart succesvol voordeed als de man van wie hij het document ontvreemd had.

Vorig jaar werd de dief betrapt op diefstal met geweld. Bij de politie bood hij de identiteitskaart aan die hij even voordien gestolen had van een onwetend slachtoffer. Dat lukte, niet hij maar het slachtoffer werd later bij verstek effectief veroordeeld.

Meester Jeroen Van Kerrebroeck, de advocaat van het slachtoffer, kon de waarheid een tijdje later blootleggen. De dief werd donderdagochtend veroordeeld voor de diefstal van de identiteitskaart en valse naamdracht. Hij moet het slachtoffer nu al 4.900 euro betalen, en zal ook moeten opdraaien voor alle kosten in de nasleep van de zaak. Om de onterechte veroordeling van het slachtoffer ongedaan te maken, zijn namelijk flink wat gerechtelijke stappen nodig.