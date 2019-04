Sluiting dreigt voor Poezenboot Sabine Van Damme

03 april 2019

18u48 5 Gent De Vlaamse dienst Dierenwelzijn trekt de vergunning van de Poezenboot in, na herhaaldelijke inbreuken. Bezielster Mieke Schuddinck zal wel nog gehoord worden, maar de dienst is formeel. “Ze laat ons geen andere keuze.” Schuddinck trekt naar de rechtbank.

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft het gehad met de Poezenboot. Ze trekken de vergunning van het drijvende asiel aan de Nieuwevaart in. Als motivatie stellen ze dat de Poezenboot alleen een asiel voor katten is, maar dat Schuddinck er ook honden opvangt. Buitenlandse honden dan nog, die ze via internet ter adoptie aanbiedt. En dat mag niet.

Schuddinck van haar kant zegt dat ze wél een vergunning heeft om buitenlandse honden op te vangen, al sinds 2004, en dat die vergunning nog steeds geldt. Volgens Dierenwelzijn is die vergunning voor honden al in 2014 ingetrokken.

Het is heel uitzonderlijk dat de Vlaamse dienst Dierenwelzijn de vergunning voor een asiel intrekt, maar volgens hen laat Schuddinck hen geen andere keuze, omdat ze blijft inbreuken plegen. Schuddinck van haar kant nam dan weer een advocaat onder de arm om de dreigende sluiting aan te vechten. Het conflict sleept al lang aan, in juni 2018 dreigde de dienst Dierenwelzijn al met het intrekken van de vergunning. Nu gaan ze het dus ook effectief doen. Met de opvang van Griekse honden waren er al van bij het begin problemen.

De Poezenboot Caprice bestaat al 23 jaar.