Sluis of dam? Nog steeds onduidelijkheid over Gents Zwin Compromis in de maak over Scheldearm, maar de tijd dringt

Erik De Troyer

20 november 2018

09u55 0 Gent De tijd dringt meer dan ooit voor de Scheldearm tussen Wetteren en Gentbrugge. Al vijf jaar wordt er onderhandeld over de toekomst van dat stuk natuur en er blijft nog minder dan anderhalve maand over om tot een akkoord te komen. Zonder akkoord moet de procedure vanaf nul hernomen worden. Er is inmiddels een beetje toenadering tussen drukkingsgroepen GeZwint, Natuurpunt en het Gents Milieu Front enerzijds en de Vlaamse Waterweg anderzijds. “Maar een garantie dat we die deadline halen is er niet.”

Het dossier van de Scheldearm tussen Wetteren en Gentbrugge zit al jaren in het slop. De Scheldearm is door de jaren dichtgeslibd waardoor er een uniek stuk natuur is ontstaan met veel waadvogels. Daarom wordt er ook wel eens naar verwezen als het Gentse Zwin. Maar het slib bracht ook de vervelende knijten met zich mee, een soort mug die zowat elke zomer opduikt en het leven aan de oevers onaangenaam maakt.

Jarenlang is er onderhandeld tussen de drukkingsgroepen, de betrokken steden en gemeenten en ‘de Vlaamse Waterweg’. Die laatste wou in Heusden een sluis bouwen die moest dienen om in de zomer pleziervaart mogelijk te maken op de Scheldearm. Dat was zeer tegen de zin van alle andere partijen. De hele discussie mondde uit in een totale patstelling . Uiteindelijk moest gouverneur Jan Briers bemiddelen. Hij slaagde er na twee jaar schipperen in om op zijn laatste werkdag als gouverneur alsnog voor wat toenadering te zorgen. Maar het water tussen beide partijen blijkt nog steeds diep.

Niet van harte

“Eigenlijk is er bijna een akkoord. We hebben de Vlaamse Waterweg gevraagd om zwart op wit te zetten dat in de toekomst pleziervaart niet toegelaten wordt en dat er heel het jaar rond getijdenwerking zal zijn. Die paragraaf moet opgenomen worden in het milieu-effectenrapport. Als dat er in staat, dan kunnen we ons akkoord verklaren met het bouwen van de sluis”, legt Marnix Aerssens van Natuurpunt uit. “Dat is niet van harte, maar we hebben liever een oplossing dan geen oplossing. Deze beslissing moet ten laatste op 31 december genomen worden. Zoniet moet heel de procedure vanaf nul herbeginnen en dan gaat kostbare tijd verloren.”

Al die jaren gaat de discussie over het al dan niet aanleggen van een sluis. De actiegroepen zijn eerder voorstander van een dam. Die maakte het mogelijk om heel het jaar door een beperkt getij op het water te regelen. Daardoor blijft de natuurwaarde behouden. Ook een sluis zou voor getijdenwerking kunnen zorgen, maar de vrees bestaat dat latere regeringen alsnog kunnen beslissen dat er ooit pleziervaart komt.

Belastinggeld

Dat ‘de Vlaamse Waterweg’ vasthoudt aan de sluis heeft te maken met bagger- en onderhoudswerken. Met een sluis kunnen die werken relatief goedkoop gebeuren. Zonder sluis vergt dat veel meer belastinggeld.

Bij Gezwint is men nog niet helemaal overtuigd. “We vinden nog steeds dat er geen sluis moet komen. We denken zelf aan een dam, maar wat ons betreft kan de precieze constructie na het akkoord nog besproken worden in een werkgroep. Het belangrijkste is dat er het jaar rond een getijdenwerking zal komen. Oorspronkelijk dacht men enkel in de winter getijdenwerking toe te laten om in de zomer bootjes te laten varen. Daar is men gelukkig van afgestapt.”

Deadline

“We doen er alles aan om die paragraaf te laten opnemen. We beginnen zelf liever niet van voor af aan”, zegt woordvoerder Sarah Verhaegen van de Vlaamse Waterweg. “Maar het vergt tijd en momenteel zijn er geen garanties dat we de deadline halen.”