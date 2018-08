Sluis of dam? De tijd dringt HALF SEPTEMBER ULTIEM ONDERHOUD OVER SCHELDEARM ERIK DE TROYER

25 augustus 2018

02u42 0 Gent Het is nu of nooit voor de aanpak van de Scheldearm tussen Wetteren en Gent. Al jaren zit het dossier in het slop en half september is een ultiem onderhoud gepland waarop de knoop doorgehakt moet worden: een sluis of een dam. "Iedereen verkiest een dam, op één partij na en die houdt alles op", klinkt het.

Het ultiem onderhoud komt er tussen gemeentes, actiegroepen, kabinetten en de Vlaamse Waterweg. Twee jaar al probeert gouverneur Jan Briers het dossier rond de sluis uit het slop te trekken. "Er is toch al één belangrijke stap voorwaarts geboekt en dat is dat er sowieso een getijdenwerking komt op de Schelde. Dat is belangrijk omdat we nu met de problematiek van de knijten zitten. Door een getijdenwerking zullen die knijten zich niet kunnen ontwikkelen en is dat probleem eindelijk opgelost. Er is ook beslist dat er geen pleziervaarten op de Schelde komen. Dat was de reden waarom er oorspronkelijk een sluis zou komen", zegt Briers. "Eigenlijk is die sluis niet nodig want er is er al een in Gentbrugge, die sowieso gerenoveerd moet worden."





Blijft de discussie wat er precies ter hoogte van Heusdenbrug moet komen. Een dam zorgt voor een totale afsluiting van de Schelde. Via grote buizen zal het tij toch nog zijn werk kunnen doen. "Het is de oplossing die alle partijen aan tafel willen, behalve de Vlaamse Waterweg", zegt Briers.





De Vlaamse Waterweg blijft halsstarrig vasthouden aan de idee van een sluis met een stuw. "We denken op langere termijn. Zo'n sluis maakt het mogelijk om makkelijker bagger- en onderhoudswerken uit te voeren. Dat zou ook de enige reden zijn waarom die sluis open gaat", zegt Michael De Beukelaer-Dossche van de Vlaamse Waterweg. "Eigenlijk is het maar een detail in een veel groter verhaal."





Detail

Over dat 'detail' blijven de onderhandelaars maar struikelen. "De tijd dringt", zegt Briers. "Ik ga binnenkort met pensioen en ik wil dit afronden. Maar belangrijker is dat de beslissing voor het einde van het jaar genomen moet worden. Gebeurt dat niet, dan moet heel de procedure opnieuw begonnen worden en dan verliezen we makkelijk nog eens twee of drie jaar. Dan is er alweer een nieuwe regering en is de kans misschien verkeken. De volgende vergadering wordt cruciaal."





Dat alle andere partijen gekant zijn tegen een sluis heeft nog een reden. Bij een sluis bestaat de kans dat er ooit toch pleziervaart wordt toegelaten op de Schelde en dat is iets waar actiegroepen als GeZWINt, het Gentse Milieufront en Natuurpunt volledig tegen zijn. "Als de beslissing via handopsteking zou gebeuren, was het al lang beslist. Maar blijkbaar kan één instantie hier alles ophouden", klinkt het bij GeZWINt.