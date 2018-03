Sluikstorters opgelet: binnenkort overal camera's 13 maart 2018

De Gentse politie mag de twee sluikstortcamera's, waarmee ze sluikstorters op heterdaad kan betrappen, inzetten op het hele grondgebied. Nu mogen de camera's alleen op 7 'hotspots' staan waarvoor de gemeenteraad expliciet toelating heeft gegeven. "Enkel de pictogrammen die aangeven dat er gefilmd kan worden, moeten nog worden aangebracht op de invalswegen. Bovendien gaan we af en toe aan preventie doen, en via sociale media melden waar we gaan filmen, zoals we met de superflitspaal doen", zegt korpschef Filip Rasschaert. In 2017 werden 404 sluikstorten geregistreerd, 89 meer dan in 2016. Wel konden - samen met de gemeenschapswacht en Ivago - 567 sluikstorters gevat worden. 206 van hen werden door het Overlastteam geïdentificeerd, 191 werden geïdentificeerd na het doorzoeken van het stort, negen werden herkend tijdens camera-observatie, en zes werden betrapt tijdens anonieme observatie-acties zonder camera. (VDS)