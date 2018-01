Sluikstort van drie ton aan Drongensesteenweg 24 januari 2018

Afvalintercommunale Ivago heeft een gigantisch sluikstort met drie ton afval weggehaald aan de Drongensesteenweg, op het vroegere baseballveld daar. De wegel om dat veld te bereiken, werd nadien afgesloten met betonnen paaltjes. "Maar we laten het niet zo", antwoordt milieuschepen Tine Heyse (Groen) aan Gaby De Boever (Vlaams Belang). "Ivago heeft het sluikstort grondig doorzocht en er zijn 7 documenten gevonden die aan 5 mensen gelinkt kunnen worden. Als we kunnen bewijzen dat één of meerdere van hen verantwoordelijk zijn voor dat sluikstort, kunnen de kosten van de opruiming aan hen worden doorgerekend."





(VDS)