Slotevent toont creatief talent van Studio Digital Didier Verbaere

24 november 2018

20u07 2

In de oude bibliotheek aan het Woodrow Wilsonplein in Gent vond zaterdag het slot event plaats van Studio Digital. “ Studio Digital wil de digitale kloof dichten door workshops te geven aan maatschappelijk kwetsbare groepen. We focussen vooral op de interesses en passies van de deelnemers en motiveren hen op die manier om aan de slag te gaan met digitale toepassingen zoals game-engines, programma’s om muziek te mixen en 3D-printers”, weet coördinator Laura Vantornout.

Het gaat om jongeren van 12 tot 35 jaar in een moeilijke situatie. Om anderstalige nieuwkomers, jongeren met een migratie achterstand of autisme, met een visuele beperking, jongeren uit kwetsbare buurten. Ook jongeren die momenteel in een time-out traject zitten en even niet naar school gaan omdat ze geschorst zijn. Veel van deze laatste jongeren zitten momenteel verwikkeld in een proces bij de jeugdrechter. Studio Digital gaf zelfs workshops aan jonge gedetineerden. Zij gingen allen van augustus tot november aan de slag en stelden hun resultaten, games, films, muziek en radioprogramma’s voor. Er waren ook workshops rond 3D-printen, stickers ontwerpen, games maken en radio maken.