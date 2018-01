Slimme camera's op R4 worden bewakingscamera 02u49 0 Gent De camera's met nummerplaatherkenning op de R4 aan het Sifferdok - en voorlopig enkel die - worden gebruikt als bewakingscamera. Dat gebeurt op vraag van de federale politie van Oost-Vlaanderen, omdat criminele organisaties het Belgisch wegennet intens gebruiken.

Gent heeft zich heel lang verzet tegen camerabewaking op het openbaar domein, omwille van de privacy. De Gentse Feesten vormden daarop een uitzondering. Sinds september 2012 zijn er wel onbemande, mobiele camera's om sluikstorters te vatten. Pas in oktober 2015 ging Gent echt overstag, met bewakingscamera's voor de Overpoortstraat en de prostitutiebuurt aan de Zuid, twee probleembuurten. Nu komen er dus ook 2 bewakingscamera's op de R4. De federale politie heeft vastgesteld dat criminele organisaties het Belgische wegennet intensief gebruiken, omdat ons klein land snel doorkruist kan worden. Daarom is een netwerk op de Belgische wegen een noodzaak. Zo kan snel gezien worden wie waar passeert, en kunnen bepaalde personen ook gevolgd worden via hun nummerplaat.





Het netwerk van slimme camera's is trouwens 1 van de 18 actiepunten van de federale regering in de strijd tegen terrorisme. De Gentse korpschef gaf alvast een positief advies, maar ook de gemeenteraad moet zich nog over het principe uitspreken. Gezien het draagvlak is de kans dat de gemeenteraad eind deze maand een 'njet' geeft, klein. (VDS)