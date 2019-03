Slimme camera’s mogen voortaan ook boeven vangen Sabine Van Damme

18 maart 2019

20u06 0 Gent De ANPR-camera’s, die het voetgangersgebied en de knips bewaken, zullen in de toekomst ook ingezet worden om criminelen op te sporen. Dat bevestig burgemeester De Clercq aan Siegfried Bracke. “We bekijken praktisch, juridisch en financieel hoe dat kan.”

Gent heeft 32 camera’s met nummerplaatherkenning om het voetgangersgebied en de knips te bewaken. Passeert iemand zonder een vergunning zo’n camera, dan krijgt die automatisch een boete thuis gestuurd. “Kunnen we die camera’s niet gebruiken om voertuigen met gestolen nummerplaten – toch zowat 150 per jaar – op te sporen”, vroeg Siegfried Bracke van N-VA zich af.

“Dat gaan we zeker doen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld), die daar evenwel geen termijn op kon plakken. “We hebben nu al 2 vaste ANPR-camera’s in het havengebied die ingezet worden om geseinde en onverzekerde voertuigen op te sporen. De gemeenteraad heeft daar toestemming voor gegeven. Daarnaast hebben we nog 1 mobiel toestel in een anoniem voertuig dat vooral door het Overlastteam gebruikt wordt. Dat zetten we 4 keer per week in om actief op zoek te gaan naar geseinde en onverzekerde voertuigen, maar ook om buitenlandse nummerplaten die permanent op ons grondgebied zijn, te zoeken. De politie had daarmee 4 hits in 2018, waarbij het 2 keer ging om een gestolen nummerplaat en 2 keer om een gestolen voertuig.