Sleurs Oost-Vlaams gouverneur? 23 februari 2018

02u54 0 Gent In oktober moet er ook een nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur komen. Jan Briers wordt 65 en moet dus met pensioen. De geruchtenmolen draait volop.

Siegfried Bracke komt niet in aanmerking, want die werd deze week ook 65. Elke Sleurs wordt wel als volgende gouverneur genoemd. Het zou een compensatie zijn voor alles wat ze al heeft opgeofferd voor haar partij. Ook Jan Briers was een gouverneur die door de N-VA werd aangeleverd, als 'onafhankelijke'. Mocht Sleurs de post krijgen, zou dat wel indruisen tegen de gewoonte van N-VA, die tegen het verdelen van 'postjes' is.





Een andere optie blijft Sas van Rouveroij. Open Vld had lange tijd een patent op Oost-Vlaamse gouverneurs en het zou niet vreemd zijn mocht Open Vld die plek opnieuw opeisen. Bovendien zou het een faire compensatie zijn voor van Rouveroij, die op een onkiese manier op een zijspoor werd geschoven. De afgesproken vervanging van Herman De Croo halfweg de legislatuur kwam er niet, omdat De Croo absoluut zijn 50-jarig jubileum als politicus wilde vieren. Dat gebeurt in maart. Maar de kans dat hij dan alsnog een stap opzij zet, is klein. van Rouveroij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij de functie van gouverneur wel zou zien zitten. Alleen, officieel is voortaan een objectieve selectieprocedure voorzien voor gouverneurs. De Vlaamse regering moet de vacature publiek bekendmaken, waarop een onafhankelijk selectiebureau de procedure overneemt. Op basis van een lijst van geschikte kandidaten heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur het laatste woord over de benoeming. De geselecteerde kandidaat moet zich verantwoorden in het Vlaams Parlement. Daar moet de minister zijn keuze verantwoorden en kan de kandidaat-gouverneur zijn visie op de toekomst van de provincie toelichten. (VDS)