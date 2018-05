Slechtziende man geslagen omdat hij naar vrouw keek OPROEP NAAR GETUIGEN NA GEWELD AAN BUSHALTE JEFFREY DUJARDIN

26 mei 2018

02u23 1 Gent "Ik begreep niks van wat hij zei en voor ik het wist kreeg ik verschillende klappen", zegt de 56-jarige Bart. De slechtziende man stond donderdagavond rond 19 uur te wachten aan een bushalte op de Meulesteedsesteenweg, blindenstok in de hand.

"Wie heeft iets gezien?" Zo begint Ellen De Sutter uit Gent haar Facebookpost waarin ze een oproep doet naar getuigen. Een vriend van de familie, de 56-jarige Bart uit Waregem, kwam met een bebloed aangezicht terug aanbellen bij Ellen. "De kindjes noemen hem 'pepe' en donderdag kwam hij op bezoek", zegt Ellen. Na het bezoekje ging Bart enkele tientallen meters verder op de Meulesteedsesteenweg aan de halte 'Glasgowstraat' in de Muide wachten op bus 6 om richting het Sint-Pietersstation te rijden.





"Ik had me op een droog plekje in het bushokje gezet en probeerde of ik de bus kon zien", zegt Bart. "Ik ben slechtziend, dus het is hoe dan ook een hele opgave. Plots begon een man van vreemde origine tegen mij te roepen. Ik begreep niks van wat hij zei, maar ik denk dat hij vermoedde dat ik naar zijn vrouw keek."





Voor hij het wist kreeg Bart verschillende klappen van de man. "Hij bleef maar slaan. Ik begrijp het niet. Een geluk dat mijn speciale bril niet kapot is." In paniek liep Bart terug naar het huis van Ellen. "Hij zag er gehavend uit", zegt Ellen. "Builen, een bebloede lip. We beseften niet goed wat er gaande was. We verwittigden de politie en dienden hem de eerste zorgen toe." Ellen besloot een oproep naar getuigen op Facebook te zetten. "Iemand moet toch iets gezien hebben." Van de dader en zijn vrouw kon een vage beschrijving opgemaakt worden. "De man had zwart haar en droeg een legerjas. De jonge vrouw droeg iets oranje en had een zak van Action bij zich."





Tips

Het koppel zou om 19 uur aan de halte 'Glasgowstraat' op de bus 6 gestapt zijn. "Mochten er beelden zijn vanop de bus, kan de politie die opvragen voort het onderzoek", zegt woordvoerder van De Lijn Oost-Vlaanderen Marianne Thysebaert. "Hopelijk vinden ze die man", zegt Ellen. "Het is een laffe daad, een ouder persoon met een blindenstok in elkaar slaan."





De oproep naar getuigen had al succes, "Ik heb al telefoon gekregen van iemand die denkt ze te kennen. We hopen dat deze zaak snel opgelost wordt, mijn kinderen zijn bang", zegt Ellen. Bart laat zich niet kennen door dit zinloos geweld. "Zelfs na dit incident wil hij dit weekend naar het schoolfeest van mijn zoon komen."





De lokale Gentse politie is op de hoogte van de feiten en onderzoekt de zaak verder. Tips zijn altijd welkom via meldpunt@politie.gent.be of 09/266.61.11.