Slechts één op vier houdt zich aan zone 30 BEWONERS 14 STRATEN METEN SNELHEID VAN 5.000 VOERTUIGEN ERIK DE TROYER

Archieffoto Wannes Nimmegeers Steven Geirnaert met de speedgun in de Papegaaistraat, vlak bij de Rozemarijnbrug. Gent Amper 1 auto op 4 houdt zich volledig aan de zone 30. Dat blijkt uit metingen van het Gents Milieufront (GMF) met een speedgun. Het GMF eist een hogere pakkans en een betere inrichting van de straten om de zone 30 af te dwingen.

Het Gents Mileufront (GMF) biedt sinds september een flitstoestel aan voor buurten die willen meten hoe snel er in hun straat wordt gereden. Het toestel werd uitgeleend aan 14 straten die in een zone 30 liggen (zowel binnen als buiten de stadsring R40), in totaal goed voor zo'n 5.000 voertuigen. Daaruit blijkt dat de zone 30 wel werkt, maar dat nog een grote groep automobilisten de snelheidslimiet negeert of vergeet.





In totaal blijkt 26,6% van de automobilisten zich aan de opgelegde 30 kilometer per uur te houden. Er wordt echter altijd een marge in acht genomen van zo'n 5 km/u. Daarmee rekening houdend zit 47,4% van alle chauffeurs binnen de limiet. 1,4% of zo'n 70 op 5.000 gecontroleerde voertuigen rijdt meer dan 61 per uur, het dubbele van de maximumsnelheid dus. In het centrum van Gent wordt de zone 30 wel beter gerespecteerd (46,5%) dan buiten de stadsring R40 (15,6%).





Controles

"We concluderen dat de zone 30 werkt, maar dat het nog beter moet", zegt Steven Geirnaert van het GMF. "Een lagere snelheid leidt tot minder ongevallen en veiliger verkeer. Mensen zullen sneller de auto laten staan als het verkeer veiliger is. De stad moet daarom de zone 30 duidelijk communiceren en bewaken. We willen dat de pakkans verhoogd wordt door in te zetten op controles, ook binnen de R40. Verder willen we dat straten zo ingericht worden dat er minder snel gereden kan worden. De plaatsing van een bord met de boodschap 'zone 30' volstaat niet. Daarvoor moet de breedte, het wegprofiel en soms ook de verlichting aangepast worden."





Volgens mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) past de stad nu al straten aan waar mogelijk, maar dat vergt tijd. "Als er straten opnieuw aangelegd worden, proberen we daar zo veel mogelijk snelheidsremmende maatregelen te nemen. Maar we kunnen niet elke straat meteen onder handen nemen. Dat gaat gepaard met een zekere traagheid die eigen is aan wegenwerken", legt Watteeuw uit.