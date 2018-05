Slapen tussen toekans en vogelspinnen KOPPEL OPENT ECOLOGISCH TOERISTENVERBLIJF OP SURINAAMS EILAND W. SPILLEBEEN EN Y. DE SPIEGELEIR

23 mei 2018

02u30 0 Gent De toekans vliegen er boven je hoofd en er kruipen vuistdikke spinnen over de bomen. Jan-Pieter Slabbaert (28) en Saskia Spillebeen (23) verruilen Gent deze zomer voor de ongerepte natuur van het Amazonewoud. Op het Surinaamse eiland Atudendu ontvangen ze vanaf juli toeristen in een stukje aards paradijs.

Het was zelf als toerist dat Jan-Pieter, leerkracht aardrijkskunde, vier jaar geleden kennismaakte met de prachtige natuur van Atudendu. "Bob, de zoon van de eigenaar van het eiland, baat er op dit moment al een toeristenverblijf uit, maar samen met zijn vader is hij al een tijdje op zoek naar mensen die mee de kar wil trekken om meer toeristen aan te trekken en het toeristenverblijf nieuw leven in te blazen. Door een overstroming tien jaar geleden kreeg het toerisme er een klap."





Mond-tot-mondreclame

Toen Jan-Pieters vriendin Saskia, die nu haar Master Psychologie afwerkt aan de UGent, op de proppen kwam met het idee om een sabbatjaar in te lassen, begon bij hen het idee te leven om te verhuizen naar het eiland in Suriname. "De natuur is er fantastisch. Midden in het regenwoud kan je er genieten in een natuurlijk warmwaterbad, overnachten in een hangmat of proeven van de verse watermeloenen, passievruchten of kokosnoten die er groeien. Slangen komen er niet voor, wel vuistdikke vogelspinnen, maar hun beten zijn niet levensgevaarlijk. De toekans en papegaaien vliegen er boven je hoofd", schetsen Jan-Pieter en Saskia het paradijselijk karakter van hun toekomstige uitvalsbasis.





Door middel van sociale media en mond-tot-mondreclame hopen ze meer toeristen warm te maken voor een avontuurlijk bezoek aan het eiland. Het koppel wil er ook een prioriteit van maken om het toeristenverblijf ecologisch uit te baten.





Zonnepanelen

"We willen de locatie toegankelijker en comfortabeler maken voor toeristen zonder oog te verliezen voor onze mogelijke impact op het lokale milieu. Zo willen we bijvoorbeeld een beroep doen op zonnepanelen om onze gasten van energie te voorzien. Om de kosten te betalen hebben we een crowdfundingactie opgestart. Om nog nieuwe hutten te bouwen op het eiland willen we ook gebruik maken van een lokale bamboesoort. Bamboe groeit snel, is sterk en vormt daardoor een duurzaam bouwmateriaal. We zijn er van overtuigd dat de kennis van de lokale uitbaters over het regenwoud en onze kennis over bouwen en organiseren de perfecte combinatie vormt om van Atudendu dé uitvalsbasis te maken voor een avontuurlijke trip."





Wie de avonturen wil volgen, kan surfen naar de Facebook- en Instagrampagina 'Atudendu Adventures'. De crowdfunding steunen kan op de link https://gogetfunding.com/atudendu-adventures-a-sustainable-getaway/.