Slam Fest groot succes 06 augustus 2018

Skaters en publiek vonden afgelopen weekend vlot de weg naar Kompass Klub aan de Ottergemsesteenweg, waar skatewinkel Slam een pop-up-skatepark had neergepoot. Met demo's, initiaties, wedstrijden en vrij skaten was plezier voor iedereen gegarandeerd.





700 vierkante meter hout en hindernissen waren er, klein bier tegen het openluchtskatepark Blaarmeersen dat volgende zomer opent. Dat zal 4.000 vierkante meter groot zijn, en hoe dat eruit zien kan je nu al zien via een hippe gratis app (te vinden in de AppStore onder Skatepark Blaarmeersen). Ook die kon je afgelopen weekend al uittesten op Slam Fest. (VDS)