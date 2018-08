Slachtoffers Nederlandse oplichters gezocht 29 augustus 2018

De politie van het Nederlandse Sluiskil is op zoek naar Belgische slachtoffers van oplichting die een valse smartphone kochten. Afgelopen vrijdag werden drie Nederlandse mannen van 50, 30 en 28 jaar oud opgepakt voor het verkopen van neptelefoons van het type Samsung S9+. Uit het onderzoek bleek dat de mannen minstens vier slachtoffers maakten. Ze plaatsten hun advertenties ook op Belgische tweedehandssites. Omdat de Nederlandse politie vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn, doen ze een oproep. Wie een neptelefoon kocht, kan contact opnemen vanuit België via telefoonnummer 0031 343578844 of via het Politie WhatsApp nummer 0031 61220 7006. Vermeld dan het registratienummer 2018147182. (WSG)