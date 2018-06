Slachtoffer moet 1.500 euro betalen aan vechtersbazen 15 juni 2018

Het zal je maar overkomen: je bij de politie en in de rechtbank aanmelden als slachtoffer van een vechtpartij, en later te horen krijgen dat je zélf meer dan 1.500 euro moet betalen aan de vermeende vechtersbazen. Het overkwam een jongeman uit het Gentse gisteren. Hij stond als een van de vele burgerlijke partijen tegenover een Gentenaar met een kort lontje en diens kompaan. De Gentenaar werd gisteren veroordeeld voor geweldsdelicten, waaronder agressie tegenover een lijnconducteur en een kopstoot op een fuif. De kompaan kreeg de vrijspraak. In één geval oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende bewijs was voor een veroordeling. Daarom moet het zogezegde slachtoffer bijna 1.500 euro aan rechtsplegingsvergoedingen terugbetalen aan de veroordeelde vechtersbaas en zijn kompaan. De vechtjas kreeg een werkstraf van 100 uur en 2.000 euro aan boetes en schadevergoedingen. (OSG)