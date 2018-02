Skybox van stad blijft nog even leeg 23 februari 2018

De voorbije matchen van AA Gent bleef de skybox van de stad Gent in de nok van de Ghelamco Arena leeg. Gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V) stelde voor om verenigingen de skybox te laten gebruiken, maar burgemeester Termont ketste dat voorstel af.





"Waarom niet polsen bij Gentse verenigingen en loten welke vereniging de skybox kan gebruiken. De stad wil dat de CVBA Artevelde een gebruiksreglement opstelt voor skybox 1. Voorlopig lijkt die box dus vrij te blijven", stelt Yüksel. Burgemeester Termont ging niet in op het voorstel. "We zijn volop bezig met het reglement op te stellen en op het eerstvolgende overleg zal dat aan de fractievoorzitters voorgelegd worden. Wie gebruik kan maken van de skybox zal uiteraard in dat reglement geregeld worden. De discussie moet nog gevoerd worden. Het lijkt mij daarom niet aangewezen om in de tussentijd het gebruik toe te staan aan een bepaalde groep gebruikers, want wie weet is dat nadien niet meer voorzien in het gebruiksreglement", zegt hij. Het ziet er dus naar uit dat skybox 1 nog een tijdje leeg zal blijven. (EDG)