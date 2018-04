Skelet vinvis tot september in kathedraal 16 april 2018

De expo 'Out of the Box', voor de 200ste verjaardag van de Gentse universiteit, is afgelopen. Alleen Leo, wiens skelet in de Sint-Baafskathedraal hangt, mag wegens succes nog de hele zomer blijven waar hij is. In 2015 kwam een dode jonge vinvis op de bulbsteven van een vrachtschip de Gentse haven binnen. Het dier werd aan wal gehesen en gedissecteerd. De vakgroep morfologie van de faculteit diergeneeskunde doopte het beest Leo en verwerkte zijn skelet. (VDS)