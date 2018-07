Sinterklaas verkiest Feesten boven hemel 17 juli 2018

02u41 0

Op de Gentse Feesten lopen de meest vreemde creaturen rond zonder dat iemand daar nog van opkijkt. Maar toen in de nacht van zondag op maandag plots Sinterklaas op de Korenmarkt verscheen, vielen er toch een paar monden open. De goedheilig man had uiteraard meteen veel succes. Hij trok een polonaise op gang, maar om zijn heilig kostuum te beschermen, moest hij al snel in bescherming genomen worden door enkele securitymannen. In elk geval is het nu duidelijk: op de Gentse Feesten is het zelfs beter toeven dan in de hemel. Sinterklaas had wel zijn horloge aan, maar dat was duidelijk niet om op tijd thuis te zijn.