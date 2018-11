Sinterklaas arriveert op 18 november in Gent Sabine Van Damme

06 november 2018

09u06 0 Gent Met stip aan te kruisen in alle kinderagenda’s: op zondagmiddag 18 november komt Sinterklaas met zijn roetpieten naar de Gentse Stadshal. Ze doen hun intrede om 15 uur.

De sinterklaasintrede belooft een mooi feest te worden, met veel aandacht voor de allerkleinsten. Een lieve Pietenband speelt sinterklaasliedjes om het wachten op de Sint te verzachten. Om 15.30 uur wordt Sinterklaas zelf verwacht. Hij wandelt dan van de Sint-Niklaaskerk (uiteraard) naar de Stadshal. Muziekpieten en circuspieten halen ondertussen dolle fratsen uit, hulppieten nemen tekeningen, brieven en fopspenen van de kinderen in ontvangst en delen lekkers uit. Om 16 uur zou de Sint dan op het podium staan, een half uur later wandelt hij al terug naar de kerk.

Er is vanaf 15 tot 17 uur doorlopend animatie onder en rond de Stadshal. Kinderen kunnen er een echte roetpiet worden. Knutselpiet helpt zwartepietenhoeden maken en in de pietenacademie leer je hoe je cadeautjes in de schoorsteen. Er is ook een speelgoedruilbeurs: wie een oud stuk speelgoed meebrengt, kan het ruilen voor iets anders.