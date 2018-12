Sint maakt eerst tijd voor kwetsbare kindjes Erik De Troyer

02 december 2018

De Sint begint komende donderdag pas echt aan zijn huisbezoeken maar zaterdag maakte hij al even tijd voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De Sint werd uitgenodigd door het OCMW en Kiwanis Gent om cadeautjes uit te delen in basisschool De Muze. De Sint en zijn roetpieten hadden duidelijk op geen euro gekeken: legodozen, speelgoedvrachtwagens,... Iedereen kreeg bovendien pannenkoeken en chocolademelk. Veel vrolijke gezichtjes dus. “OCMW Gent legt tijdens deze legislatuur sterk de nadruk op het bestrijden van armoede, met bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Geen mooier kinderfeest dan het Sintfeest om dit in de verf te zetten. Daar waar het schoentje aan de schouw niet wordt gevuld, wil OCMW Gent graag een handje toesteken’, aldus OCMW-voorzitter Rudy Coddens.