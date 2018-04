Sint-Lievenscollege wil dat stad lessen trekt uit evaluatie CAR 19 april 2018

02u56 0

De stad, schooldirecties en het Lokaal Overlegplatform voor Onderwijs (LOP) zaten deze week rond de tafel voor een eerste evaluatie van het nieuwe aanmeldingssysteem. Uit een analyse van de UGent bleek dat een aanpassing van het algoritme ervoor had kunnen zorgen dat 200 extra leerlingen meteen hun eerste voorkeursschool kregen toegewezen. "Heel wat miserie had vermeden kunnen worden. We dringen er op aan dat de stad en het LOP lessen trekken uit hun fouten. De planlast voor de scholen was immens. In plaats van 48 uur waren we een maand bezig om de inschrijvingen te verwerken", zegt Steven Ronsijn, directeur van het Sint-Lievenscollege.





Volgens schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) werd het algoritme niet geoptimaliseerd door tijdsgebrek. "Hoewel we op de hoogte waren van die mogelijkheid, was het technisch niet meer mogelijk om het systeem aan te passen. De stad en het LOP hebben hun verantwoordelijkheid genomen door het aanmeldregister in te voeren. Wachten was geen optie, want dan zouden de kampeertoestanden escaleren. Bovendien blijft de eindbalans positief: alle scholen in Gent hebben deelgenomen en 95 procent van de kinderen kreeg een school van eerste voorkeur toegewezen."





(YDS)