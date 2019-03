Sint-Lievenscollege laat vijfde- en zesdejaars vanaf volgend schooljaar klimaatles geven: “Het blijft niet bij protest alleen” Yannick De Spiegeleir

18 maart 2019

18u10 0 Gent Vanaf 1 september 2019 zullen leerlingen uit het 5de en 6de middelbaar van het Sint-Lievenscollege zelf structureel lesgeven over het klimaat aan de leerlingen van de eerste graad. Dat heeft de school zelf bekendgemaakt.

“Naar aanleiding van het klimaatprotest werd op de humaniora van het Sint-Lievenscollege door de leerlingen een klimaatwerkgroep opgericht”, verduidelijkt Steven Ronsijn, directeur van de eerste graad van het Sint-Lievenscollege. “Deze mondde uit in 7 concrete projecten gaande van het uitschrijven van een klimaatleefreglement dat integraal deel zal uitmaken van het schoolreglement tot het verbannen van PET-flesjes op school. Het blijft dus niet bij protest op het Sint-Lievenscollege.”

Een van deze projecten is ook het blijvend sensibiliseren van de jongeren en het door hen opgenomen engagement en enthousiasme verder aanmoedigen en levend houden. “Daarom voorzien we in het kader van het nieuwe vak Mens en Samenleving een klimaatthema dat zal vormgegeven en uitgewerkt worden door de leerlingen van de klimaatgroep”, aldus Ronsijn. Tijdens een Leerfestival afgelopen weekend konden toekomstige leerlingen en hun ouders al kennismaken met het onderwijsaanbod dat de school vanaf volgend schooljaar wil aanbieden.