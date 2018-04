Sint-Kruis-Winkel krijgt volwaardig antennepunt 26 april 2018

Vanaf dit najaar zullen de bewoners van de kanaaldorpen terecht kunnen in Sint-Kruis-Winkel voor de diensten van de stad en het OCMW. Dan wordt daar een volwaardig antennepunt uitgebouwd in het vroegere dienstencentrum van Stad Gent in Sint-Kruis-Winkeldorp 63. Buurtverenigingen kunnen die lokalen ook gebruiken voor hun werking en activiteiten. De verbouwingen beginnen op 14 mei en moeten tegen half september klaar zijn. "We beginnen met een antennepunt dat twee dagen per week open zal zijn. Als de werking op kruissnelheid is, breiden we uit naar meerdere dagen", vertelt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. "Het antennepunt krijgt een open ontmoetingsruimte. De buurtmaaltijden van de antennewerking verhuizen naar hier en er komt een pedicure. Ook andere buurtinitiatieven zoals de fietsherstelplaats, de sociale kruidenier en vzw Kompas gaan het antennepunt gebruiken." Aan de verbouwingen hangt een prijskaartje van een 477.000 euro vast. (VDS)