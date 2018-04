Sint-Bavo geniet nog na van titel 'Strafste School' 2017 25 april 2018

Of de Strafste School van 2018 in Gent blijft, is voorlopig nog een vraagteken. De MNM-jury verzekerde op de hotelschool alvast dat ze geen rekening zal houden met het feit dat de titel vorig jaar al door de Gentse 'groentjes' van Sint-Bavo werd binnengehaald.





"De verkiezing tot Strafste School zorgt tot op vandaag voor een enorme fierheid binnen onze school.Die titel heeft een boost gegeven aan onze uitstraling tot ver buiten Gent", zegt directrice Hilde Allaert.





Alle leerlingen en personeelsleden leefden vorig jaar enorm toe naar de verkiezing. "Ieder lid van onze schoolgemeenschap was bereid om tot het uiterste te gaan, van de leerlingen tot het onderhoudspersoneel. De dag dat we als winnaar uit de bus kwamen, was ik dan ook enorm opgelucht dat Tom De Cock en minister Hilde Crevits uit die bestelwagen kwamen op onze speelplaats."





Allaert leeft mee met de scholen die dit jaar in aanmerking komen voor de titel van Strafste School. "De spanning is ongetwijfeld overal te snijden. Volgende week breng ik zeker een bezoekje aan onze opvolger. Ik vind het zeker niet erg als dat dicht bij huis is", doelt de directrice op de kansen van de hotelschool en Edugo campus Glorieux. "Zelf zullen we sowieso nog lang blijven nagenieten van onze verkiezing tot 'Strafste School'." (YDS)