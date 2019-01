Sint-Barbaracollege stelt internaat vanaf volgend schooljaar ook open voor meisjes: “Uitbreiding met 40 extra plaatsen” Yannick De Spiegeleir

18 januari 2019

17u09 0 Gent Het jongensinternaat van het Sint-Barbaracollege wordt vanaf volgend schooljaar aangevuld met een meisjesinternaat. De school heeft een studentenhuis aangekocht in de Savaanstraat dat een verblijf zal bieden aan 40 meisjes.

Al sinds de opstart van de school in 1833 verblijven er enkel jongens in het internaat van Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat. Vanaf 1 september 2019 komt daar verandering in. Sint-Barbara is niet de eerste school die de omslag maakt. Het College Paters Jozefieten uit Melle maakte drie jaar geleden al dezelfde omslag.

Het internaat van Sint-Barbara ontvangt een subsidie van 1,2 miljoen euro van minister van Onderwijs Hilde Crevits voor de aankoop van een studentenhuis in de Savaanstraat. De koten zullen omgevormd worden tot een internaat voor een veertigtal meisjes die school lopen aan Sint-Barbara.

“We krijgen zeer veel aanvragen binnen van ouders. Vaak ook voor meisjes wiens broer al bij ons op school zit. De huidige infrastructuur maakte het moeilijk om het internaat gemengd te maken, maar met de aankoop van het nieuwe pand kunnen we dit vanaf volgend schooljaar wel realiseren”, zegt algemeen directeur Guy Dalcq.

Het pand in de Savaanstraat, dat momenteel nog betrokken wordt door studenten, zal omgevormd worden tot een internaat dat plaats biedt aan 40 meisjes. “De vraag is hoog, momenteel hebben we al 32 aanvragen binnen”, zegt Dalcq.

Sowieso merkt de school een stijgende belangstelling van ouders voor het internaat. “Momenteel verblijven er 109 jongens in het bestaande internaat. De wachtlijsten blijven groeien.”

De directeur ziet enkele verklaringen voor de trend. “Door de goede reputatie van onze school trekken we ook leerlingen aan uit West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor die jongeren is het minder haalbaar om elke schooldag de afstand tussen thuis en de school te overbruggen.” Ook het drukke beroepsleven van sommige ouders speelt een rol. “Zij vinden het internaat de juiste omkadering voor hun zoon of dochter.”

Niet enkel het internaat van het Sint-Barbaracollege ontvangt als Gentse school subsidies van minister Crevits om haar infrastructuur aan te pakken. Zo krijgt stedelijke basisschool Het Trappenhuis een bedrag van 344.354 euro en de Vrije Basisschool Sint-Janscollege kan aanspraak maken op een bedrag van 434.519 euro.