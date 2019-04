Sint-Barbaracollege breidt eerste graad school uit naar Oude Abdij van Drongen: “Nieuwe school opent tegen 2022” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

03 april 2019

20u00 0 Gent Om tegemoet te komen aan de stijgende capaciteitsdruk op het secundair onderwijs in Gent breidt het Sint-Barbaracollege haar eerste graad tegen 2022 uit naar de Oude Abdij van Drongen. De nieuwe schoolvleugel zal 180 leerlingen huisvesten. “Beide eerste graden blijven parallel naast mekaar bestaan”, benadrukt Guy Dalcq, algemeen directeur van het Sint-Barbaracollege.

Yannick De Spiegeleir en Sabine Van Damme

Het probleem is bekend. Om een mogelijk plaatstekort te voorkomen moeten er volgens de Vlaamse capaciteitsmonitor de komende vijf jaar 4.628 plaatsen bijkomen in het secundair onderwijs. Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) wil nog voor de Vlaamse verkiezingen in mei een actieplan op tafel leggen en begin januari werden er dossiers ingediend voor meer dan 1.000 extra plaatsen.

Ook het Sint-Barbaracollege blijkt nu tegemoet te willen komen aan de problematiek. Het Sint-Barbaracollege heeft naast haar traditionele vestigingsplaats in de Savaanstraat uitbreidingsplannen in Drongen: meer bepaald in de Oude Abdij. Een locatie met een rijke geschiedenis: de abdij aan de oevers van de oude Leie werd gesticht door de Norbertijnen in 1136. In 1837 kochten de jezuïeten het domein over om er hun noviciaat en later een bezinningscentrum in onder te brengen.

Zowel de schoolgebouwen in de Savaanstraat als de abdij zijn in eigendom van de jezuïeten. “In overleg met het schoolbestuur verkiezen we het openen van een nieuwe onderwijsvleugel voor de Gentse jeugd boven het verkopen van een deel van de abdij aan projectontwikkelaars.” Naast een eerste graad ASO zal de abdij ook te midden van een hectaren grote tuin bezinningsdagen blijven organiseren.

Concreet zal de vleugel van het gebouw omgevormd worden tot een twaalftal klassen en ook de zolder van de C-vleugel herinrichten. “In een eerste fase zullen er 180 leerlingen school lopen. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een verhuis, maar wel om een uitbreiding van de eerste graad van de school. Beide eerste graden, in de Savaanstraat en in Drongen, blijven parallel naast mekaar bestaan en dezelfde richtingen zullen er aangeboden worden.”

Voor leerlingen uit Drongen of buiten Gent kan de nieuwe eerstegraadscampus interessant zijn. “De mobiliteitsproblematiek in Gent is gekend. Bovendien ligt de Oude Abdij niet ver van het station van Drongen en trekt onze school ook leerlingen aan uit de regio tussen Gent en Brugge. Voor hen kan de nieuwe locatie inderdaad perspectieven bieden”, schetst Dalcq.