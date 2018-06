Sint-Baafsplein pakt uit met Gers Pardoel 07 juni 2018

Het Sint-Baafsplein zal tijdens de Gentse Feesten gewoon zijn vrolijke zelf zijn. Dat wil zeggen dat de vasten waarden, zoals Christoff & Lindsay, BiezeBaaze, de ploegvoorstelling van AA Gent, Coockies and Cream, de Tijdloze Party, Rik van de Plansjee en vele anderen, netjes weer op het programma zijn ingevuld. Die worden dan afgewisseld met grote namen, waarbij Gers Pardoel er dit jaar met kop en schouders bovenuit steekt. Ook de Kreuners passeren. Kenji Minogue sluit het plein af op 22 juli. Sint-Baafs gaat weer elke nacht door tot 2.30 uur. De populaire 'afterparty-box' aan de fontein komt dus terug. Als de Rode Duivels goed spelen op het WK en de kleine of de grote finale halen, wordt die match ook uitgezonden.De enige schaduw over het plein is het overlijden van Joris De Wildeman. Als eerbetoon zal elke dag een andere foto van hem worden uitgehangen, zodat hij er symbolisch toch bij kan zijn. (VDS)