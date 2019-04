Sint-Baafskathedraal zamelt geld in voor Notre-Dame Sabine Van Damme

17 april 2019

10u24 0 Gent Wie vandaag (en de komende weken) de Sint-Baafskathedraal binnen wandelt, zal er meteen op een collectebus stoten. Daarmee wil de katholieke gemeenschap in Gent geld inzamelen voor de heropbouw van de Notre-Dame in Parijs.

“Het waren verschrikkelijke beelden”, zegt bisschop Luc Van Looy over de brand in de Notre-Dame. “Ik kreeg een bericht over de brand, heb mij voor de televisie gezet en ben blijven kijken. Zoiets treft je echt. Daarom hebben we besloten om ook zelf iets te doen om onze zusterkathedraal in Parijs te steunen. Er staat een collectebus in onze druk bezochte kathedraal, met een foto van de brand erbij. Zo ziet iedereen meteen waarvoor ze dient. Wij zorgen er dan wel voor dat het geld terecht komt.”