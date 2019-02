Sint-Annadebat ontaardt in pijnlijk schouwspel “We mogen niets zeggen”

Erik De Troyer

12 februari 2019

22u10 10 Gent Op de commissie Cultuur van de stad zou dinsdag een uitvoerig en allesomvattend debat gehouden worden over de toekomst van de Sint-Annakerk. Het werd echter een pijnlijke schouwspel. Niet alleen werd Delhaize pas een dag op voorhand uitgenodigd, waardoor ze niet kwamen opdagen, bovendien mocht over de hete hangijzers niets gevraagd of beantwoord worden. “We kunnen of mogen niets bevestigen of ontkennen”, klonk het.

Alle betrokken partijen zouden gehoord worden tijdens de hoorzitting over de Sint-Annakerk. Sinds bekend raakte dat die kerk een vestiging van Delhaize kan worden, ontstond er een storm van protest. Op de trappen van de kerk worden elke dag concerten georganiseerd door tegenstanders. Bovendien lekten een aantal pittige details uit. Zo blijkt er 500.000 euro geboden te zijn voor de kerk en blijkt er bovendien ook sprake te zijn van 15 appartementen die langs de kerk gebouwd mogen worden. De supermarkt lijkt dus een koopje te doen.

De commissie zat dan ook te popelen om iemand van Delhaize een uitleg over de plannen te laten doen. Helaas bleek de winkelketen pas op maandagavond 11 februari uitgenodigd te zijn, 24 uur voor de commissie dus. Gevolg: geen Delhaize-delegatie te bespeuren op het debat.

Er bleven twee experts over. Lieve Verheyen van de cel Erediensten van de stad en de Gentse stadbouwmeester Peter Vanden Abbeele. Zij konden niet meer doen dan de situatie tot nu toe uitleggen. Een uitleg van vijf minuten.

Vervolgens kwamen de vragen van de gemeenteraadsleden en daar bleken ook restricties op te zitten. Vragen over het bod van Delhaize? Niet toegestaan. Vragen over de plannen van Delhaize? Mocht geen informatie over gegeven worden. Vragen over de appartementen? Geheim!

Zowel bij meerderheidspartij sp.a als bij oppositiepartij PVDA zorgde dat voor wrevel. Anne Schiettekatte (sp.a): “We lezen allerlei zaken in de krant. Ik vind dat daar ook een deftige reactie op moet komen. Ik maak mij zorgen over sommige zaken die circuleren in de stad.”

Schepen van Stadsontwikkling Sami Souguir (Open Vld) verduidelijkte waarom er geen antwoord kon gegeven worden op pertinente vragen. “Er rust een beroepsgeheim op het dossier. Raadsleden hebben het dossier kunnen inkijken en hebben daar elementen van gelekt en zo misbruik gemaakt van het inzagerecht. Dat doet men niet vrijblijvend. Dan maakt men kans op juridische gevolgen”, zegt hij.

Schepen van Stedenbouw Filip Watteeuw (Groen) treedt hem bij. “Er is niet meer dan een bod, een voorstel. De onderhandelingen lopen. Op detailvragen kunnen en mogen we niet antwoorden want we kunnen niets bevestigen of ontkennen.”

Uiteindelijk werd voorgesteld om een nieuwe hoorzitting te organiseren. Daarbij zal de actiegroep, het Bisdom en Delhaize uitgenodigd worden. De kans bestaat dat Delhaize in een geheime zitting gehoord zal worden.