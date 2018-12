Sint-Anna wordt Delhaize, maar wat met 17 andere ontwijde kerken? Sabine Van Damme

07 december 2018

09u11 5 Gent In het kerkenplan van de stad en het Bisdom Gent staat dat 18 parochiekerken herbestemd moesten worden. Gent had gewoon teveel kerken, en het is niet dat die nog wekelijks vol lopen voor erediensten. Bovendien is er ook een tekort aan pastoors voor al die kerken. Dus werden er 18 geselecteerd om een nieuwe bestemming te krijgen. Een overzicht.

• Sint-Anna, op het Sint-Annaplein, is eigendom aan de stad, en zal in de toekomst een Delhaize worden. Of dat in erfpacht of na verkoop zal zijn, moet nog uitgeklaard worden. De stad zou liefst verkopen.

• Sint-Coleta, in de Sint-Coletastraat, was van de kerkfabriek. Het gebouw werd herbestemd tot Theater- en Filminstituut Stijn Brouns. Er is nog heel wat werk aan het gebouw, wat handenvol geld kost. De zusters van het aanleunende rusthuis mogen de kerk ook nog gebruiken.

• Sint-Elisabeth in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg was eigendom van de stad, en is naar de Anglicaanse kerk gegaan.

• Sint-Macharius, in de Machariuswijk, is eigendom van de stad. Daarvoor lopen er gesprekken met verschillende verenigingen uit de omgeving, zoals De Buren van de Abdij, om er een soort gemeenschapsfunctie aan te geven.

• Sint-Antonius-Abt op Meulestede, het kleine kerkje aan Meulestee-brug, was eigendom van de stad, en is herbestemd als cultureel centrum.

• Sint-Theresia van Avila op de Muide was van de kerkfabriek, en is verkocht aan een privé-persoon. Het gerucht deed de ronde dat die er oldtimers zou stallen, maar dat werd ontkend. Wat er wel komt, is nog steeds onduidelijk.

• De Heilig-Hartkerk van Kolegem (Mariakerke) in de Eeklostraat zal gebruikt worden door de aanpalende school, Sint-Paulus.

• Sint-Jozef in de Wondelgemstraat was van de kerkfabriek, maar is nu verkocht aan de stad voor 200.000 euro. De oorspronkelijke vraagprijs was 450.000 euro, maar omdat de stad er een gemeenschapsbestemming aan wil geven, was de Kerkfabriek bereid de prijs drastisch te laten zakken. Er zal een buurtcentrum komen, een buurtrestaurant, een repair café, en meer van die zaken.

• Sint-Antonius van Padua in de Louis Van Houttestraat in Gentbrugge was eigendom van een vzw. In die kerk komt een cohousingproject.

• De Heilig Hartkerk op het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg was eigendom van de Kerkfabriek, terwijl de pastorie aan Campo Santo eigendom was van de stad. Beide gebouwen worden geruild, zodat de kerk mee kan in het project ‘en route’, met de vzw De Pastorij.

• Over de Heilig Kruiskerk aan het Westveld loopt een procedure. Een burger had beroep aangetekend bij de paus tegen de herbestemming, maar de paus heeft dat beroep afgewezen. Nu loopt er nog een procedure bij de Raad van State. Dat dossier staat dus ‘on hold’. De kerk is eigendom van de Kerkfabriek, en het plan was om er het Popcollege in te huisvesten.

• De Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Vrede-kerk van Malem was van de Kerkfabriek en is nu in handen van de Circusplaneet.

• De Sint-Martinuskerk in Baarle (Drongen) is eigendom van de stad. Daar wordt nog gekeken naar een nieuwe bestemming, vermoedelijk in de culturele sector.

• Voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Luchteren was er interesse van een kinesiste, maar dat dossier staat voorlopig ‘on hold’.

• Voor Sint-Jan-Baptist aan het Emilius Seghersplein in de Brugse Poort, eigendom van de Kerkfabriek, loopt een haalbaarheidsstudie, om te zien wat mogelijk is in dat gebouw.

• Sint-Theresiakerk in de Boomstraat, van de Kerkfabriek, zal gebruikt worden door de aanpalende school. Zo krijgt De Boomhut er een turnzaal bij.

• De Heilig Kruiskerk van Sint-Kruis-Winkel is het moeilijkste dossier. Dat gebouw is eigendom van de stad, én een geklasseerd gebouw. Er zijn nog geen plannen voor.