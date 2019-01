Sim Pizza verkozen tot beste bezorgrestaurant van België Sabine Van Damme

20u54 0 Gent De website Takeaway.com heeft de winaars van de Best Restaurant Awards 2018 verkiezing bekend gemaakt, een wedstrijd voor bezorgrestaurants. Sim Pizza uit Gent mag zich, dankzij de vele goede beoordelingen, de landelijke winnaar noemen. Er waren 182 genomineerden.

De Best Restaurant Awards van Takeaway.com worden al sinds 2015 uitgereikt. De genomineerde restaurants werden gekozen op basis van de online beoordelingen, en meer bepaald de gemiddelde score van de kwaliteit van het eten en de snelheid van de bezorging. Sim Pizza uit Gent kwam als beste uit de bus, en wint een selectie van promotiematerialen en een splinternieuwe e-bike ter waarde van € 995. Eigenaar Atif Celik is tevreden. ”We hebben de zaak pas in juli vorig jaar overgenomen dus dit is echt een geschenk en beloning voor al het harde werk dat we in het bedrijf hebben gestoken.”