Sigarettendief wordt betrapt, en steelt meteen nog eens 18 april 2018

02u50 0

De spijt van een Gentse dief was wel van bijzonder korte duur. Voor de correctionele rechtbank stond een man terecht die in september 2016 op heterdaad betrapt werd op het stelen van tabak in de Colruyt. De volgende dag al sloeg de man opnieuw toe, in een buurtwinkel. Hij heeft een strafblad, maar zijn laatste veroordeling dateert van 1999. Naar eigen zeggen stal hij uit geldnood. Hij riskeert acht maanden cel en een boete. (OSG)