Siegfried Bracke (N-VA) denkt dat groene burgemeester best is voor Gent Sabine Van Damme

05 november 2018

09u07 0 Gent Kamervoorzitter en N-VA-gemeenteraadslid Siegfried Bracke (65) heeft maandagmorgen enkele opmerkelijke uitspraken gedaan op Radio 1. “Ik denk dat een groene burgemeester beter is voor de stad”, bijvoorbeeld. Of ook: “Het circulatieplan is verteerd en heeft het fiat van de kiezer gekregen”.

Siegfried Bracke was te gast in ‘De Ochtend’ op Radio 1, en liet daar enkele opmerkelijk uitspraken optekenen over de politieke situatie in Gent. Drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen staan we hier immers nog nergens, noch qua coalitievorming, noch qua inhoud, noch qua burgemeester. “En dat is logisch ook”, vindt Bracke. “Zolang niet duidelijk is wie die coalitie leidt, en dus burgemeester wordt, komt daar niks van in huis. Dat hebben we op het federaal niveau ook gezien in 2014. Ik was toen aanwezig bij de onderhandelingen. Pas toen duidelijk werd dat Charles Michel en niet Kris Peeters eerste minister ging worden, is alles daar in de plooi gevallen.”

Er zitten nu vier partijen, waarvan twee overbodig, aan tafel.

Dat is in strijd met alle wetten van de politiek Siegfried Bracke

Volgens Bracke zijn er in Gent tot nu toe ‘alleen pure schijnbewegingen gebeurd’. “Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat de vier partijen die nu samen zitten (Open Vld, Groen, CD&V en sp.a dus, red.) effectief samen het nieuwe bestuur gaan vormen. Er praten nu vier partijen, waarvan twee overbodig (CD&V en sp.a, red.), en dat is in strijd met alle wetten van de politiek.”

Ook over de kwestie wie nu eigenlijk burgemeester moet worden, komt Bracke verrassend uit de hoek. “Ofwel krijgen we een blauwe burgemeester met een heel groen programma, ofwel krijgen we een groene burgemeester met een gematigd programma. Het eerste zou leuk zijn voor ons als oppositiepartij, het tweede zou beter zijn voor de stad.” Wat Bracke betreft, mag Filip Watteeuw dus de sjerp krijgen, maar dan vooral om te ‘ontsnappen’ aan een groen gekleurd bestuursakkoord.

Ook wat de eigen partij betreft, nam hij geen blad voor de mond, maar dan wel uitdrukkelijk in eigen naam. “Ja, we hebben verloren, en daar zijn meerdere redenen voor. De aanslepende conflicten binnen onze partij zijn zeker mee oorzaak. Daar had kordater moeten worden ingegrepen. Maar daarnaast hebben de liberalen geprobeerd om van deze verkiezingen rechtstreekse burgemeestersverkiezingen te maken, en dat is hen aardig gelukt ook, met dank aan de grote verliezer Daniël Termont. Die tweestrijd (tussen Rudy Coddens en Mathias De Clercq, red.), daar kwam N-VA gewoon niet aan te pas, daar vielen wij volledig buiten.”

Een laatste opmerkelijke uitspraak van Bracke: “Het circulatieplan is verteerd, en heeft het fiat gekregen van de Gentenaars. Die discussie hebben we dus gehad. Maar dat wil niet zeggen dat we geen andere munitie meer hebben. Over de stadsfinanciën is bijvoorbeeld nog met geen woord gerept”.