Shop-op-Zondag viert succes met festival 70% HANDELAARS WAS AL MINSTENS EEN KEER OPEN OP ZONDAG SABINE VAN DAMME

05 mei 2018

02u38 0 Gent Eén jaar na de invoering blijkt het Gentse principe 'Shop-op-Zondag' een schot in de roos. Alle handelaars kennen het concept, 70% heeft al minstens één keer deelgenomen, en 75% wil nog dit jaar deelnemen.

Dit weekend is het één jaar geleden dat de stad Shop-op-Zondag invoerde. Elke eerste zondag van de maand is een shoppingzondag. "Met Shop-op-Zondag spelen we in op de steeds grotere concurrentie van online shoppen en van baanwinkels die op zondag open zijn", zegt middenstandsschepen Christophe Peeters (Open Vld).





De eerste verjaardag van het zondagsshoppen wordt dit weekend in stijl gevierd. CityZine organiseert op vraag van PUUR Gent een festivalweekend onder de noemer 'Go Local Festival'. De Gentse binnenstad wordt een walhalla voor fashionista's, foodies, citytrippers en kunst- en muziekliefhebbers. Er zijn twee centrale punten: in NEST aan de Zuid en in boekhandel Limerick op de Koningin Elisabethlaan. Daar kunnen een festivalplan en een goodiebag worden opgehaald. Op de route met handelaars zijn hapjes, drankjes, workshops, kortingen en optredens gepland.





"We blijven er voor zorgen dat De Lijn die zondag gratis rijdt. We betalen daarvoor 460.000 euro per jaar, en voorzien 42 bus- en tramlijnen", zegt Peeters.





In samenwerking met studenten van de Arteveldehogeschool werd ook een bevraging bij 1.350 consumenten georganiseerd, zowel via persoonlijke gesprekken als online. "Daaruit blijkt dat 62% van de bezoekers die op zondag naar Gent afzakken, effectief komen om iets te kopen. 53% geeft minsten 50 euro uit bij lokale handelaars. 75% kent Shop-op-Zondag als productnaam voor de vaste koopzondag in Gent. 41% van de bezoekers komt met de auto, 40% met het gratis openbaar vervoer. 67% geeft aan tevreden tot zelfs zeer tevreden te zijn met het aantal winkels dat open is."





Derde beste dag

Ook bij de winkeliers groeit de belangstelling. Uit een bevraging van 218 handelaars (93% met een winkel, 5% met een mix winkel-horeca en 2% horeca) blijkt dat ze allemaal het merk Shop-op-Zondag kennen. December, juli en oktober waren de meest populaire maanden met 65%, 47% en 45% handelaars die meededen. 70% deed minstens één keer mee in 2017, 75% wil deelnemen in 2018. De twee belangrijkste redenen om niet deel te nemen zijn familiale redenen (31%) en hoge(re) personeelskosten (28%). De belangrijkste redenen om wel deel te nemen zijn imago (26%), concurrentiedruk (25%) en vragen van klanten (15%). De zondag is belangrijk geworden als verkoopdag, en staat op de 3de plaats, na zaterdag en vrijdag.





Handelaars geven aan dat ze meer zouden meedoen mochten er meer winkels in de buurt meedoen, events aan de koopzondag gekoppeld zijn, en gemakkelijker personeel te vinden zijn.