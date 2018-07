Sergio Herman wil graantje meepikken via pop-up (en hij is niet alleen) Gentse Feesten 12 juli 2018

02u34 0

De Gentse Feesten, dat is geld scheppen voor de horeca. Of dat is toch wat velen denken. En dus zijn er meer dan 20 mensen die specifiek voor het tiendaagse stadsfestival een pop-upzaak openen. De meest opmerkelijke daarbij is het Frites Atelier van Sergio Herman. Sergio opent binnenkort een filiaal van zijn luxefrituur op de hoek van de Groentenmarkt en de Langemunt, maar die geraakte niet klaar tegen de Gentse Feesten. Om alsnog een graantje mee te pikken opent hij alvast een pop-up daar, onder de naam 'Bella Stella', met croques en bier, met desserten en cocktails. De veelbesproken frieten zullen er nog niet zijn. Fubar is nog zo'n bekende naam, en duikt nu al voor de 10de keer op tijdens de Gentse Feesten. Zij palmen de voormalige Carrefour in de Hoogpoort in. Andere pop-ups zijn overal te vinden, in en ook rond de Feestenzone, van de Driepikkelstraat in Mariakerke tot de Lubeckstraat voorbij de Dampoort. 'Bella Stella' zorgt, net als alle andere zaken, maar beter dat het in orde is met alle regels. Sinds enkele jaren worden pop-ups in de Feestenzone streng gecontroleerd om misbruiken tegen te gaan. Wie buiten de lijntjes kleurt, wordt daarvoor streng gestraft.