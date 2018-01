Seppe Thys duikt onder de zeven seconden op de 60m 02u25 0 Gent Seppe Thys kennen we vooral van de 400m, maar deze winter beperkt hij zich tot de 60m. Kwestie van tijdens het indoorseizoen de snelheid wat aan te scherpen.

Atletiek

Daar lijkt de atleet van ACME ook aardig in te slagen, want afgelopen zaterdag op de indoormeeting van VS dook de Gentenaar met een tijd van 6.99 voor het eerst onder de zeven seconden.





"Ik ben tevreden dat ik eindelijk die magische muur kan doorbreken. Ik ben nooit een pure sprinter geweest, maar met deze tijd toon ik dat het met de snelheid wel goed zit", steekt Thys van wal. Ook de rest van de winter concentreert hij zich op de kortste afstand uit de atletiek. "Er stond nu ook een 300m geprogrammeerd, maar daar heb ik voor bedankt. Ik ben er niet voor getraind. Ik loop dit indoorseizoen alleen maar de korste afstand en dat heeft zo z'n redenen. Volgende zomer wil ik wel weer goede 400m'en lopen en daar ben ik nu al volop mee bezig. Alles wat ik nu doe, staat in het teken daarvan. Snelheid aanscherpen hoort daar ook bij. Op het Kampioenschap van Vlaanderen zal je me eveneens in de 60m zien opduiken." (XRE)