Senioren stappen naar rechter voor gebreken aan assistentiewoningen: "Al 6 weken klauteren over palletten" Erik De Troyer

10 april 2019

08u46 0 Gent Ontplofte boilers, klauteren over wankele palletten en ruiken wat de medebewoners koken. Wonen in de anderhalf jaar geleden geopende sociale assistentiewoningen van WoninGent en het OCMW is geen pretje. Negen van de negentien bewoners stapten naar de vrederechter omdat het gebouw in Ledeberg te veel gebreken vertoont.

Het blijft maar fout gaan met de sociale woningen in Gent. De allereerste sociale assistentiewoningen leken op papier nochtans een ideale oplossing voor wie het niet breed heeft en toch bijstand nodig heeft. De senioren morren echter. Zo ook Erik Kellens (72) die anderhalf jaar geleden zijn intrek nam in het pand. "We konden niet snel genoeg in ons nieuw appartement zitten. Dit is een pand enkel en alleen voor senioren. Er zijn een drie zestigers, drie tachtigers en alle andere bewoners zijn in de zeventig. We betalen naast onze huishuur een bedrag dat ons verzekert van hulp in huis."

"Jammer genoeg bleek het pand met enorm veel gebreken te kampen", gaat Erik verder. "Tijdens een regenbui liep het regenwater langs de lichtarmatuur in de gang. Dat was echt geen veilige situatie. Er waren problemen met slecht werkende sloten, boilers ontploften en er was reukhinder. Wij kunnen perfect ruiken wat onze onderburen klaar maken. Sommige bewoners krijgen sigarettenrook hun appartement ingeblazen omdat alle dampkappen op mekaar aangesloten waren zonder terugslagklep. Het is een lange lijst."

"We eisen bovendien transparantie in onze factuur. Zo willen we weten welk deel van ons geld naar het Wit-Gele Kruis gaat. We krijgen nooit een echt antwoord, behalve dan dat we een forfait betalen", zegt Erik.

De senioren lieten niet met zich sollen en spanden bij de vrederechter een zaak aan tegen huisvestingsmaatschappij WoninGent en tegen het Gents OCMW. "Sindsdien zijn er wel wat kleine zaken uitgevoerd, maar de werken liggen dan plots weer stil. Zo moeten een aantal bewoners al zes weken over wankele palletten klauteren om hun woning te verlaten. Mensen van 83 jaar, hé. Onverantwoord."

Bouwpromotor

Bij WoninGent zegt men verveeld te zitten met de situatie. "Het klopt dat er heel wat gebreken zijn vastgesteld", zegt Arno Marso, woordvoerder van WoninGent. "Omdat het gebouw zo nieuw is, zijn de mankementen de verantwoordelijkheid van de bouwpromotor. We doen er alles aan om hem op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Het is een lastige situatie, zowel voor de huurders als voor onszelf. We wilden een gebouw dat aangepast is aan de noden van de bewoners, maar kunnen daar niet aan voldoen door diegene die het gezet heeft." De rechtszaak bij het vredegerecht loopt nog.