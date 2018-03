Senior (73) verlaat cel na geweld op moeder van zijn tien kinderen 03 maart 2018

02u34 0 Gent Een Gentse senior van 73 jaar oud heeft gisteren na ruim twee maanden de gevangenis verlaten na een voorhechtenis voor partnergeweld.

Schijn bedriegt. Gisteren stond een bejaarde man van nog geen 1,60 meter groot terecht in de Gentse strafrechtbank. Iemand die geen vlieg kwaad doet, zou je denken. Diezelfde man had op kerstdag wel zijn vrouw - een kop groter - rake klappen gegeven. Sindsdien verbleef hij in de cel. Gisteren kreeg hij te horen dat hij veroordeeld is tot één jaar cel met uitstel en 800 euro boete. Als hij nieuwe feiten pleegt, wordt de gevangenisstraf effectief.





De beklaagde is al meer dan vijftig jaar getrouwd met het slachtoffer, en ze hebben samen tien kinderen. Wat partnergeweld betreft, is de man niet aan zijn proefstuk toe. De politie moest al meermaals ingrijpen. De man sloeg en schopte zijn vrouw en drukte gewelddadig een kussen op haar gezicht om haar te doen zwijgen. "Partnergeweld is een ernstige kwaal waartegen justitie krachtdadig moet optreden", zei rechter Caroline Blomme. "Nog één misstap en de gevangenis wacht." De vrouw kreeg 1.700 euro schadevergoeding. Eén van de dochters stelde zich ook burgerlijke partij, maar krijgt niets.





Geen lieve woorden

"Ik heb vernomen dat uw vrouw zich verzoenend opstelt en weer wil samenwonen", sloot rechter Blomme af. Snel bleek dat daarvan niets in huis zou komen. Toen de beklaagde geboeid weggebracht werd, kon zijn vrouw het niet laten hem wat toe te fluisteren, alleszins geen lieve woorden. Het leverde haar een uitbrander op van de rechter. (OSG)