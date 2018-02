Sector bijzonder onderwijs smeekt om meer personeel 20 februari 2018

02u35 0 Gent Aan het OC Sint-Jozef in de De Deynstraat heeft personeel van het bijzonder onderwijs gisterenvoormiddag actie gevoerd. Heel veel volk nam daaraan deel. "Het is dan ook echt genoeg geweest. Klop krijgen behoort niet tot onze jobomschrijving."

Het probleem sleept eigenlijk al 10 jaar aan, en wordt steeds erger. Zowel in het bijzonder onderwijs als in de leefgroepen wordt steeds meer in grotere groepen gewerkt, terwijl die specifieke jongeren dat helemaal niet aankunnen. Resultaat: agressie. Vakbondsafgevaardigde Paul De Crop stelt: "Wij beseffen als geen ander dat omgaan met moeilijk en zelfs grensoverschrijdend gedrag bij onze opdracht hoort. Sterker: wij willen echt onze verantwoordelijkheid opnemen om met agressie van kwetsbare cliënten om te gaan die vaak uit onmacht, of vanuit hun handicapspecifieke problematiek, agressief gedrag stellen. Maar er zijn grenzen aan het haalbare. Willen we dat op een goede én veilige manier doen, willen we de agressie die voorkomt deskundig kunnen beheersen, dan gaat het echt niet met de omkadering die we vandaag hebben".





Steun directie

De directie van Sint-Jozef steunt de actie. "Iedereen, ook de kabinetten van de ministers Vandeurzen en Crevits, is op de hoogte van dit probleem", zegt Gert Naessens, algemeen directeur van de BuSo-school. "We zoeken samen en constructief een oplossing. We moéten in kleinere groepen kunnen werken, en concreet betekent dat meer personeel. Wij krijgen hier élke dag te maken met agressie: verbaal, non-verbaal, fysiek, psychisch en materieel. Agressie is een vorm van aandacht vragen, maar we moeten dan wel met genoeg mensen zijn om die aandacht te kunnen geven." Om de twee weken wordt in een andere stad actie gevoerd om de problematiek onder de aandacht te houden. (VDS)