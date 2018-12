Seakings scheren laatste keer over Gent Erik De Troyer

19 december 2018

Heel wat Gentenaars konden vandaag drie Seaking-helicopters spotten die over Gent scheerden. Het ging niet om een reddingsoperatie maar wel om de laatste vlucht van de toestellen. Ze worden binnenkort vervangen door NH-90-helicopters. Voor die gelegenheid vliegen ze van Koksijde naar het terrein van Music For Life in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Ze vlogen ook nog even langs het UZ in Gent. De Seakings werden begeleid door twee andere helicopters.