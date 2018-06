Sculptuur eet vervuilde lucht op STUDENTEN MET ZUIVERENDE 3D-PRINT NAAR NEW YORK SABINE VAN DAMME

13 juni 2018

02u58 0 Gent Vijf Gentse studenten hebben een sculptuur ontworpen die de lucht kan zuiveren. De Aerolis wordt uitgetekend en geprint volgens de weermodellen van de stad. Operationeel is het nog niet, maar ze trekken wel al naar New York.

Aerolis is de naam van de luchtzuiverende sculptuur. Vier masterstudenten bio-ingenieurswetenschappen van de UGent en een architectuurstudent van de LUCA School of Arts hebben er samen aan gewerkt. "Eigenlijk hebben we het ontworpen als bachelorproef, om deel te nemen aan de Biodesign Challenge in New York", vertelt Kylian Van Damme. "Maar we waren te laat voor de wedstrijd zelf. Dit jaar, in onze eerste master, hebben we beslist verder te gaan met ons project. We hebben een architectuurstudent aan boord gehaald voor het design. En nu zijn we klaar. We hebben al prototypes voor verschillende steden: Gent uiteraard, maar ook New York, Los Angeles, Peking, en Tokyo."





Op maat van stad

De Aerolis wordt dan ook aangepast per stad, op basis van de parameters daar. "We houden onder meer rekening met de weermodellen van een stad, met de dominante windrichting en de windsnelheid", zegt Kylian. "Zo krijgt elke stad een uniek design. Dat wordt op de computer getekend, en dan in 3D geprint. Zo groeit de sculptuur laag per laag, van de bodem naar de dominante windrichting. De binnenkant van de sculptuur heeft een sponsstructuur. Daarop brengen we dan een laag micro-organismen aan. Dat zijn bacteriën die zich voeden met de vuile componenten in de lucht."





"Je zou kunnen zeggen dat onze sculptuur de vuile lucht als het ware opeet", zegt Arne Saldì. "Bovendien kunnen we een laag met specifieke proteïnes aanbrengen op de sculptuur. Die laag zorgt ervoor dat de lucht extra goed gezuiverd wordt, maar kan er ook voor zorgen dat de sculptuur fluoresceert of aangeeft wat de luchtkwaliteit ter plaatse is."





Tien jaar

Het concept is alvast fantastisch, en de prototypes worden eind deze week in het Museum Of Modern Art (MOMA) in New York verwacht, voor de Biodesign Challenge. "Het is, voor alle duidelijkheid, een concept. De sculpturen zijn dus nog niet operationeel. Om ze functioneel te krijgen, is er echt nog veel onderzoek nodig. Maar het is wel een idee dat binnen dit en 10 jaar praktisch gerealiseerd kan worden."





De studenten zijn wel nog op zoek naar geld. Deelnemen aan de Biodesign Challenge is niet gratis. De inschrijving alleen al bedraagt 1.250 dollar. Bovendien wordt het werk op grote schaal uitgeprint. Materiaal en transport kosten ook nog een stevige duit. En dan moeten de 5 studenten en 2 promotoren ook zelf nog in New York geraken, om hun werk voor te stellen. Daarom is er een crowdfunding opgestart voor de Aerolis, met als doel 10.000 euro in te zamelen. Steunen kan op gofundme.com.