Scoutslokaal volledig verwoest na brand 25 juli 2018

Op de Ottergemsesteenweg in Gent is maandagnacht rond 00.30 uur een scoutslokaal volledig uitgebrand. Een buurtbewoner merkte de brand op en verwittigde de brandweer. Die konden niet verhinderen dat de houten chalet volledig verwoest werd. Lotte (20), hoofdleider bij de scoutgroep 'SIK' zat op kamp in Dendermonde met de kinderen toen ze het nieuws hoorde. "Wij waren enorm geschrokken. We kwamen juist terug van de avondactiviteit met de kinderen. En ik zag op mijn gsm heel wat gemiste oproepen. Toen duidelijk was wat er gebeurde, sprongen we met zijn drieën de wagen in", zegt ze. "Toen we aankwamen, was de brandweer al bezig met nablussen. Heel de middenblok, het lokaal van de kinderen, is weg." Op het ogenblik van de brand was er niemand aanwezig in het lokaal. "Het is enorm triest, we zijn allemaal vrijwilligers. De jeugdvereniging is een plek voor iedereen, met 130 kinderen. En nu weten we niet wat we moeten doen of hoe we dit gaan oplossen. Hoe dan ook, alle hulp is welkom. Stad Gent heeft ook al voorgesteld om een crowfunding-pagina op te richten, dat kan een oplossing zijn." Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Op de terreinen ligt een kampvuur. Mogelijk is dat eerder op de dag aangestoken. Het parket van Oost-Vlaanderen stelt een deskundige aan om de precieze omstandigheden van deze brand te onderzoeken. Het parket onderzoekt alle mogelijke oorzaken, inclusief brandstichting.





"Het zou ons niet verbazen mocht het aangestoken zijn", zegt Lotte. "We hebben de laatste tijd veel last gehad van vandalisme en inbraken." Mensen die willen helpen, kunnen terecht op www.facebook.com/Sikgent. (DJG)